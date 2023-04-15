الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تستعد لصلوات قداس عيد القيامة المجيد (صور)

جدة - نرمين السيد - ويرأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الصلوات، مساء الليلة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكهنة الرهبان، احتفالا بذكرى قيامة السيد المسيح من بين الأموات.

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