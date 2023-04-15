بطريرك الكاثوليك يترأس قداس وداع الأب كمال وليم الفرنسيسكانى

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم السبت، قداس وداع الأب كمال وليم الفرنسيسكانى، وذلك بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد.





جاء ذلك بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفى لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وشقيق الأب المتنيح، وعدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات. وسرد الأب مراد، قبل بدء القداس سيرة الأب كمال وليم الذاتية، والخدمات والأماكن التى خدم فيها، كما ألقى غبطة أبينا البطريرك كلمة ذكر فيها الفضائل التى تحلى بها الأب كمال مثل: "الأمانة، والالتزام، وحياة الصلاة، والخدمة الرعوية، والاتضاع، والمحبة"، وغيرها من الصفات المسيحية.

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