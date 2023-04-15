رئيس الوزراء يستعرض جهود اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لاستعراض الجهود الوطنية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال عام 2022.





وشرحت السفيرة نائلة جبر، فى مستهل اللقاء، جهود تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر"، التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشكل جيد، وكذا استكمال البناء التشريعى الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إصدار قرار رئيس الوزراء الخاص بتنظيم عمل صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.

وأوضحت أنه فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز إجراءات الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر، تم تنفيذ حزمة من الإجراءات إلى جانب الانتهاء من استكمال نظام الحماية بكل جوانبه فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ومن ذلك الخطوط الساخنة، آلية الإحالة، دور الإيواء، والتدريبات الفنية، مضيفة أن تلك الخطوات المهمة تقوم بها مصر فى إطار اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان.

كما أكدت السفيرة نائلة جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حرصت أيضا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إطلاق "حملة إعلامية" لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إطلاق حملة إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعى المرئية والمسموعة، لتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقى الشكاوى.

وفى سياق متصل، أكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن تطوير ورفع كفاءة وتخصيص عدد 7 دور إيواء، لاستقبال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لتشمل الأقاليم المصرية الكبرى.

ولفتت إلى أنه يتم التعاون مع عدد من الجامعات والمدارس بشأن التدريب وعقد اللقاءات التوعوية للتوعية بهذه القضايا المهمة، ومن ذلك إطلاق مسابقات بحثية فى الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بمخاطر الاتجار بالبشر، وإطلاق حملة توعية لمراحل التعليم الأساسى حول الجريمة ذاتها.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تدشين حملات لطرق الأبواب لتوعية المواطنين والفئات الأكثر عرضة للاستغلال بالجريمة وأنماطها بالتعاون مع المجالس القومية الثلاثة لحقوق الإنسان.