جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 31 17 العاصمة الادارية 31 17 6 أكتوبر 31 16 بنهــــا 31 17 دمنهور 30 17 وادى النطرون 30 16 كفر الشيخ 30 17 المنصورة 30 16 الزقازيق 31 17 شبين الكوم 30 17 طنطا 30 16 دمياط 24 15 بورسعيد 24 15 الإسماعيلية 31 16 السويس 31 16 العريش 24 14 رفح 24 13 رأس سدر 30 17 نخل 28 12 كاترين 25 10 الطور 30 17 طابا 28 15 شرم الشيخ 31 21 الاسكندرية 26 16 العلمين الجديدة 26 15 مطروح 25 14 السلوم 25 16 سيوة 35 16 رأس غارب 31 21 الغردقة 32 20 سفاجا 32 20 مرسى علم 30 22 شلاتين 30 20 حلايب 28 22 أبو رماد 27 21 رأس حدربة 28 19 الفيوم 32 15 بنى سويف 32 15 المنيا 32 16 أسيوط 33 16 سوهاج 34 17 قنا 35 18 الأقصر 36 20 أسوان 36 21 الوادى الجديد 35 16 أبوسمبل 35 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.