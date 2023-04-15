الأنبا باخوم يهنئ أبناء الإيبارشية بعيد القيامة

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جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا باخوم فى تهنئته: كهنة ورهبان وراهبات وكل أبناء الإيبارشية البطريركية المباركة، ونحن نحتفل بعيد القيامة المجيد، من أعماق القلب أتمنى للجميع كل الخير والصحة والسلام، ونعم الروح القدس لتساعدنا وتلهمنا ما عليه أن نعمل فى رسالتنا ودعوتنا: كهنوت، تكريس، زواج، خدمات علمانية.
وأضاف: نحن شهود لهذه القيامة، وإن كنا شهود للقيامة، فهذا يعنى إننا نختبر أيضا أوقات موت وألم، حزن وفقدان للطريق.
وتابع: فلا نفقد الأمل، ولا نتعثر، ولا يدخل قلوبنا الياس، أو التذمر، القائم يأتى ويأخذنا معه، يأتى ويصحبنا، فتبقى القيامة هى أن نكون معه، فى الخدمة معه، فى الزواج معه، فى خبرة وحدة أو فقدان عزيز معه، فى الفرح معه، فى الألم معه، فى المرض معه، فى كل شيء معه.
واختتم: نطلب جميعا صلاة وبركة غبطة أبينا البطريرك، وكل عام وأنتم مع المسيح، صلوا لأجلى.
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