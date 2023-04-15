”القوى العاملة ”:انطلاق مبادرة ” سلامتك تهمنا ” بالأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 04:26 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأسكندرية ، بشأن انطلاق مبادرة " سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة وذلك بمقر شركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بأهمية التوعية و نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والحفاظ على أرواح العمال وممتلكات المنشآت .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية في تقريره للوزارة ، أنه تم مناقشة مفهوم وتاريخ السلامة والصحة المهنية، وكيفية إعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشأت فضلاً عن التوعية بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكيفية إعداد خطة طواريء للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة.

وأضاف مدير المديرية أنه قد شارك في الندوة 45 من العاملين بالشركة وجهاز السلامة والصحة المهنية ، والقي الندوة المهندسة بسمه مصطفى مفتش السلامة والصحة المهنية بمنطقة وسط ، بحضور مسئولى الشركة.