القوى العاملة: مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي يعلن عودة مستحقات عاملين مصريين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 04:26 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن الحصول على مستحقات ورثة المواطن أ .ع . ا .ع المتوفى خلال عمله في منذ عام 2021، ومستحقات المواطن أحمد .ع .م. ح والذي أرسل يلتمس المساعدة في الحصول على مستحقاته من الرواتب المتأخرة لدى صاحب العمل، والتي بلغت إجماليها اكثر من 57 الف درهم إماراتي، وذلك في اطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الجالية المصرية بدولة الامارات العربية والحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى جهات عملهم داخل الدولة.

وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات ورثة المواطن أ .ع . ا .ع المتوفى خلال عمله في منذ 2021 حيث تم التواصل مع الشركة التي كان يعمل بها وإرسال المستندات المطلوبة لاعلام الوراثة للشركة وتم صرف المستحقات والتي بلغت 37 الفاً و 62 درهم إماراتي بما يعادل 311 ألفاً و833 جنيه مصري.

وأضافت رئيس المكتب العمالي، أنه بالإضافة إلى ما تقدم نجح المكتب في الحصول على مستحقات المواطن أحمد .ع .م. ح والذي أرسل يلتمس المساعدة في الحصول على مستحقاته من الرواتب المتأخرة لدى صاحب العمل عن فترة عمله من 30-10-2019 حتى 1-3-2020، وتبين انه عاد الي مصر دون الحصول عليها والتي بلغت 20 ألف درهم إماراتي ، حيث قام صاحب العمل بارسال حوالة بالمستحقات للمذكور وذلك بعد تدخل المكتب لحل المشكلة.