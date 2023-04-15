وزير الأوقاف ينشر نص خطبة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة العيد فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وكذلك الساحات وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.