مدبولى يستعرض مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 02:23 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لاستعراض عدد من الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي تقريراً مفصلاً حول أهم الموضوعات الجاري دراستها من جانب المركز في الوقت الراهن بتكليفات رئاسية، حيث تناول النتائج التي تم التوصل إليها في تقييم تلك الموضوعات حتى الآن، موضحاً أنه تم الانتهاء من دراسة 128 موضوعاً، ويتم حالياً استكمال دراسة 13 موضوعاً، وذلك من إجمالي 144 موضوعاً صدرت تكليفات رئاسية للمركز بدراستها والتوصل إلى التوصيات المناسبة بشأنها.

وفي إطار استعراض الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز، تطرق اللواء ناصر فوزي إلى الخطة المتكاملة لإنشاء وتطوير المجازر ونقلها خارج الكتلة السكنية على مستوي الجمهورية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تقييم الوضع الراهن للمجازر في 11 محافظة كأسبقية أولى، هي: شمال سيناء، وبورسعيد، والسويس، والغربية، والدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنــا، والبحر الأحمر، وأسوان، وذلك بإجمالي (147) مجزراً، مضيفاً أنه تم وجار الإنشاء لعدد 10 مجازر جديدة خارج الكتلة السكنية وذلك بعدد 6 محافظات، ويتم إنشاء المجازر الجديدة واقتراح المجازر البديلة خارج الكتلة السكنية في ضوء مراعاة البعد المكاني للمجازر والحدود الإدارية للمراكز بالمحافظات، وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بسرعة إتمام الموافقات الخاصة بهذا الشأن وتوفير الأراضى المطلوبة.

كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة نتائج دراسة مخطط التطوير العمراني لمنطقة الفسطاط، في إطار تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط، وكذا موقف توسعات ميناء الاسكندرية ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية بهدف جعل مصر مركزا إقليميا في مجال صناعة النقل البحري واللوجيستيات، بالإضافة إلى موقف خطة تطوير منظومة النقل والمراسي النهرية، وكذا دراسة المواقع المقترحة بشأن المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا المواقع المقترحة لتنفيذ مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تناول اللواء ناصر فوزي عدداً من الموضوعات الأخرى محل الدراسة، وتضمنت موقف الأراضى بمنطقة مشروع إسكان "معاً" لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالأراضى الفضاء المتاحة بمحافظات القاهرة الكبرى، وكذا الأراضى المطلوبة لإقامة محطات التحلية بالخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020/2025، بإجمالي 41 محطة مستهدفة.