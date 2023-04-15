عاجل- أبو الغيط يدعو لوقف التصعيد وحقن الدماء فى السودان

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فى العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.





كما أعرب أبوالغيط، عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفى نهار شهر رمضان الكريم. وأكد الأمين العام للجامعة، مسؤولية الأطراف المتحاربة فى الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين فى مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فورى، وأضاف أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك.

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