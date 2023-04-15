رئيس «الرعاية الصحية» يستقبل وفدا من ممثلى مجموعة آبوت العالمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وفد من ممثلى مجموعة آبوت ABBOTT العالمية.





ضم الوفد الدكتور كريم محسن، المدير العام لآبوت مصر، والدكتور ناجى حلمى، مدير السياسات الدوائية والعلاقات الحكومية، والدكتور محمد قاسم، مدير قطاع التسويق، والدكتور أمجد إبراهيم، مدير القطاع الحكومى، لبحث التعاون المشترك.

وناقش اللقاء، والذى عقد بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر، سبل التعاون بين الطرفين فى مجال الصحة الإلكترونية والطب الإتصالى، مما يسهم فى تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وكوسيلة فعالة وآمنة تساعد أفراد الفريق الصحى على التواصل فيما بعضهم البعض لتبادل الخبرات فى التشخيص الدقيق والعلاج للحالات بأحدث التقنيات والبروتوكولات الإكلينيكية، إضافة إلى التواصل لتبادل الخبرات مع كوادر طبية متخصصة من مختلف أنحاء العالم.

وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون فى مجال تدريب مقدمى الخدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى التخصصات المختلفة، مما يسهم فى إكسابهم مزيد من المهارات التكنولوجية والمعرفية والمهنية، ورفع كفائتهم واستمرارية الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إضافة إلى التعاون فى إطلاق الحملات التوعوية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، مما يعزز من وعيهم الصحى حول الأمراض وكيفية الوقاية من الإصابة بها، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة إليهم.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل التعاون لتطبيق مفاهيم اقتصاديات الرعاية الصحية على جميع الموارد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتى ترتكز على الاستفادة من أحدث الدراسات والبحوث والأدلة العلمية والإجراءات الإدارية والمالية المتطورة، لتحقيق استراتيجية الهيئة نحو التوسع فى الخدمات الصحية، وتقليل التكاليف، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، وتحقيق التميز الإكلينيكى، وضمان استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية بمعايير عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تضافر الجهود لتعزيز التعاون فى بناء مستقبل أفضل لقطاع الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية الاعتماد على تقنيات الرعاية الصحية التى تسهم فى التشخيص الدقيق والمبكر للأمراض وعلاجها بشكل أفضل وأسرع لمزيد من المرضى، والتركيز على التقنيات الرقمية والإتصال الطبى عن بعد، وتنمية مهارات مقدمى الخدمة، وتعزيز الوعى الصحى لدى المواطنين، وتفعيل تطبيق مفاهيم اقتصاديات الصحة، مما يدعم تحسين كفاءة نظم الرعاية الصحية، وضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع فى العالم.

وأكد السبكى، حرص هيئة الرعاية الصحية على تبادل المعارف الطبية والخبرات والتجارب الدولية الناجحة، لتقديم حلولا علمية وأكثر ابتكارا للرعاية الصحية، بما يلبى احتياجات منتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين من خدمات الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى، ويتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية، وتعزيز تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب وفد ممثلى مجموعة آبوت العالمية، عن سعادتهم بما يشهدوه من استمرارية تطور منظومة الرعاية الصحية والإصلاح الصحى الشامل فى مصر، والتجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية فى سرعة التطوير، وامتلاكها منشآت طبية بهذا المستوى من التجهيزات، والتى تقدم أفضل الخدمات الصحية من خلال توافر الكوادر المهنية العالية وأحدث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية والتقنيات، كما أعربوا عن تطلعهم للتعاون وتوطيد العلاقات مع هيئة الرعاية مما يحقق الكثير من النجاحات فى قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتور مصطفى غراب، عضو بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة.