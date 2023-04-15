مستمرة فى الإجازات الرسمية.. جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.
وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائى وما يعادله سيؤدون الامتحانات فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى، وما يعادله ستكون فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.
وامتحانات الصف الأول الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الاربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثانى الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو وامتحانات النقل الإعدادى المهنى من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.
وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفنى من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادى يومى الأربعاء الموافق 3 مايو والخميس 4 مايو، مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.
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