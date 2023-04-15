الإرهابية تعيد تدوير واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بكمبوند مدينتي.. والداخلية ترد: واقعة قديمة وسبق ضبط المتهمين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 01:27 مساءً - فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر بعض الحسابات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن تداول خبر سرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند "مدينتى" بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12/4/2022 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من مالك المحل المشار إليه، تضرر خلاله من قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبى باستخدام "شاكوش" وسرقة (عدد من المشغولات الذهبية) ولاذوا بالفرار.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/4/2022 من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادههم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.