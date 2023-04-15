زيادة القدرة الشرائية.. تزاحم كبير على المحال لشراء ملابس العيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتوافد المواطنون بكثرة على محال الملابس والأسواق، خصوصا فى مناطق وسط البلد والعتبة والوكالة وفيصل والهرم، وسط تزاحم كبير على الشراء، وهو ما يعكس تزايد القدرة الشرائية للمواطن المصرى عقب المنح الأخيرة التى أقرتها الدولة.

وأشاد عدد كبير من المواطنين، بحركة البيع والشراء التى يشهدها الشارع المصرى خصوصا فى شوارع الهرم وفيصل.

من جانبها صرحت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بأن المحلات استعدت لموسم الأعياد بعرض موديلات جديدة للملابس وتقديم عروض وتخفيضات.

كما بدأت عدد من المحال فى تقدم عروض وتخفيضات لجذب الزبائن، حيث تتراوح الخصومات الحالية بين 5 و10% على الملابس الصيفى، كما أن أغلب المحلات تقدم عروض "قطعة والثانية هدية" أو "قطعتين والثالثة هدية" للتشجيع على البيع والشراء.

من جانبها أعلنت شعبة الملابس الجاهزة بالقاهرة، أن أسعار الملابس الصيفية جيدة هذا العام، ويزداد الطلب هذا العام على الملابس الأطفالى فى أول 15 يوما من شهر رمضان، ثم يبدأ الطلب فى التزايد على الملابس الرجالى والحريمى، متوقعة زيادة الطلبات على شراء الملابس، واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.