درجة الحرارة تصل 34.. الأرصاد تكشف طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة ليكون الطقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة مئوية. السواحل الشمالية 25 درجة مئوية. جنوب سيناء 30 درجة مئوية. شمال الصعيد 32 درجة مئوية. جنوب الصعيد 34 درجة مئوية. مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبر والسواحل الشمالية الغربية.

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