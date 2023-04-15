المشاركة فى اجتماعات صندوق النقد واحتفالات عيد القيامة تتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان (إسرائيل تغلق مجالها الجوى من الشمال والجنوب وسط مخاوف أمنية)، نقلت (الأهرام) عن قناة (كان) الإسرائيلية تأكيدها إغلاق المجال الجوى فى الشمال لمسافة 6 كيلو مترات من الحدود السورية واللبنانية، وفى الجنوب لمسافة مماثلة من الحدود مع قطاع غزة، وذلك بتوجيه من قوات الأمن، وخوفا من تصعيد أمنى واسع النطاق.

وأضافت الصحيفة أن هيئة المطارات وزعت على الطيارين إشعار (نوتام)، الذى يشير إلى تنبيه قادة الطائرات إلى وجود مخاطر فى مسار الرحلة، أو فى موقع يمكن أن يؤثر عليها.

بينما ركزت صحيفة (الجمهورية) على احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد- تحت عنوان (اليوم من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يترأس صلوات عيد القيامة المجيد)- قائلة إن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، بحضور كبار رجال الدولة والمحافظين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والشخصيات العامة.

وأضافت الصحيفة أن البابا ترأس صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان وشعب الكنيسة.

وفى سياق متصل، وتحت عنوان (زيارة استثنائية لنزلاء "الإصلاح والتأهيل") ذكرت (الجمهورية) أنه تقرر منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، غدا الأحد؛ بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكـز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، كما يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وتحت عنوان (الإفراج عن 4 ملايين طن أعلاف بتكلفة 2 مليار دولار)، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن وزير الزراعة السيد القصير أكد أنه تم الإفراج حتى الآن عن 4 ملايين طن من الأعلاف بتكلفه تصل إلى 2 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إن الإفراجات تستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، مؤكدا على المتابعة المستمرة والتنسيق مع البنك المركزى واتحاد الدواجن للإفراج الدورى عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ.

وفى سياق آخر وتحت عنوان (المشاط تناقش مع مسئول أمريكى آليات تعزيز دور البنك الدولى فى تنفيذ برنامج "نوفى") ذكرت (أخبار اليوم) أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى ناقشت- خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطـن- مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية أليكسيا لاتورتو، التفاصيل المتعلقة بالرؤية الأمريكية حول آليات تطوير مجموعة البنك الدولى وتعظيم دور التعاون الإنمائى فى دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة أكدت أهمية دور البنك الدولى وبنوك التنمية متعددة الأطراف فى إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم الدول الناشئة، وأهمية أن تعكس الإصلاحات التى يجرى مناقشتها مطالب الـدول النامية وخاصة متوسطة الدخل والأقل نموا من أجل تعزيز الجهود المبذولة للصمود فى مواجهة التحديات المعقدة التى يواجهها الاقتصاد العالمى وآثاره على اقتصاديات المنطقة والقارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن الجانبين ُبحثا الإجراءات المستمرة لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نوفى) التى تعزز جهود الدولة فى مجال التحول الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وآليات تنفيذ الإعلان السياسى المشترك الصادر عن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال مؤتمر المناخ (COP27)، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.