عاجل... «البحوث الفلكية»: هزة أرضية على بعد 37 كيلو شمال شرق الغردقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد فى بيان، أن وقت حدوث الهزة هو 1 و58 صباحا، وقوتها 4.57 درجة على مقياس ريختر، على خط عرض 27.50، وخط طول 43.07، وعمق 23.42.

وأكد المعهد، أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، ولم يرد ما ايفيد وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.