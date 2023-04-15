الزمالك في المركز الثالث بكأس مصر لليد بعد هزيمة سموحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 12:30 صباحاً - حصد فريق كرة اليد بنادى الزمالك المركز الثالث بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره سموحة بنتيجة 34 /26، فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

فيما يلتقى فى الحادية عشر والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره سبورتنج، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية.

ويطمح فريق الأهلى بلقاء اليوم فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات. وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على الزمالك بنتيجة 27/25 ،بينما تأهل سبورتنج بالفوز على سموحة 25/22.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.