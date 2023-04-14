جولات ميدانية واجتماعات مهمة.. نشاط وزير التربية والتعليم فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - الأحد 9 أبريل

وزير التربية والتعليم يستعرض أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ جهود الوزارة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة ومدارس النور للمكفوفين، ويؤكد أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، ويرحب بدراسة مقترح لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الأدوات اللازمة لتتناسب مع التقدم التكنولوجى والتعلم عن بعد.

الاثنين 10 أبريل

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فعاليات احتفالية للنشاط الفنى والمسرحى لعدد من مدارس القاهرة بمسرح مدرسة النصر للغات التابعة للمعاهد القومية بمصر الجديدة، فى إطار مبادرة "إحياء المسرح المدرسى والفنون المدرسية"، حيث شارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

الثلاثاء 11 أبريل

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة القديس يوسف للغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، ويؤكد أن التعليم مسئولية قومية تضامنية والنجاح فى تحقيق أهدافه يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية.



الثلاثاء 11 أبريل

نظمت وزارة التربية والتعليم والسفارة الهندية بالقاهرة معرض "لمحات من الهند للمعلمين" بدار الأوبرا المصرية للوحات معلمى التربية الفنية بصالة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأجيت جوبتيه سفير دولة الهند بمصر.



الثلاثاء 11 إبريل

وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة تعزيز التعاون لتوعية الطلاب بمفهوم وثقافة حماية المنافسة، وتم الاتفاق على عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديرى الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لنشر الوعى بثقافة حماية المنافسة وتزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها .



الثلاثاء 11 أبرايل

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التى ينظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والذى أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن تطوير منظومة الرياضة المدرسية تستهدف رفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس المصرية.



الأربعاء 12 أبريل

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات من بينها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية لاختيار 1000 مدير مدرسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل مبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسى" والاستثمار فى قدرات الطلاب الموهوبين فنيا، كما استعرض الوزير كافة الاجراءات المتعلقة بانتقال العاملين للمقر الجديد للوزارة.

الخميس 13 أبريل

تفعيلا لمقترح لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، اتفق وزير التربية والتعليم مع صندوق "عطاء" على توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين، والذى يتضمن تسليم أجهزة "لاب توب" للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تجهيز معمل كل مدرسة من مدارس المكفوفين بأجهزة السطر الإلكترونى بجانب تأهيل وتدريب الطلاب والمعلمين على هذه الأجهزة.