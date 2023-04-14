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وقال رئيس الأساقفة فى وعظته اليوم: مشهد انشقاق الحجاب هو مشهد يتجاوز كل المعجزات التى شاهدناها مع المسيح أثناء حياته على الأرض فهو أمر خارق للطبيعة لا يمكن وصفه بكلمات.
وأضاف رئيس الأساقفة: انشقاق الهيكل هو علامة خارجية ظاهرة عن الحزن إذ ندرك من خلالها أن كل الطقوس والذبائح والنظام الكهنوتى القديم قد انتهى، وبات الطريق مفتوح للشركة بين الإنسان المحدود والله الغير محدود بدون الحذر مجددا لدخول قدس الاقداس.
وأكد رئيس الأساقفة: الحجاب لم يرفع ولكنه أنشق بالكامل ومن الوسط فلم يشق بطريقة يمكن إصلاحها وبقى لنا الطريق مفتوح بالكامل فمهما كانت خطايانا صار لدينا مدخل لحضور الله ونوال الغفران.
واختتم: تأثير الصليب ما زال مجيد حتى الآن وعندما ندخل لمحضر الله نصبح بركة للآخرين، فنقدم تعزية ورجاء وصلاة للعالم من حولنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأسقفية يشارك فى صلوات الجمعة العظيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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