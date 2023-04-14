تجربة محاكاة لعدد من الموظفين بوزارة السياحة للعمل بمقر العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، حرص، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على لقاء عدد من هؤلاء الموظفين خلال تواجدهم بمقر الوزارة بالعاصمة، للاستماع لنتائج هذه التجربة ومعرفة انطباعاتهم الأولية ورصد أى ملاحظات لهم وتوصياتهم بما يساهم فى توفير كافة سبل الراحة وتذليل أى عقبات أو تحديات وضمان تنفيذ الانتقال بصورة سلسة وكفء وفعالة.

حضر اللقاء غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير للموارد البشرية.

واستهل الوزير، اللقاء بالترحيب بالحضور، مقدما لهم التهنئة بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، مستمعا إلى انطباعاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير سير العمل عند الانتقال، ومشيرا إلى أهمية قيامهم بنقل تجربتهم خلال هذه المحاكاة لزملائهم وما شهدوه من إيجابيات وتغيير كبير فى أسلوب وآليات العمل خلال الفترة القادمة.

وأشار أحمد عيسى إلى، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل عملية الانتقال وإنجازها بأعلى درجات الكفاءة والفعالية، ووجه قيادات الوزارة بعقد لقاءات والتواصل بصفة دورية مع الموظفين المنتقلين.

وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لإقامة العاصمة الإدارية والحى الحكومى من أجل رفع كفاءة وإنتاجية منظومة العمل بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب العمل على تطوير قدرات ومهارات الموظفين المنتقلين للاستفادة من الكفاءات وإتاحة فرصة للإبداع والابتكار، مؤكدا على أن الانتقال والعمل سويا بمكان واحد سيساهم فى تبادل الأفكار الذى يعد بداية للإبداع.

وأكد الوزير على أن تواجد جميع الموظفين فى الوزارة فى مبنى واحد كفريق واحد سيكون له بالغ الأثر على التواصل فيما بينهم بصورة أفضل وأسهل وبما يساهم إيجابيا على الإنتاجية وسير العمل، لافتا إلى أن الانتقال للعاصمة هو انتقال لفكر ومنظومة جديدة شكلا ومضمونا وليس مجرد انتقال فقط لمقر جديد.

كما أشارت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة إلى أن هذه المحاكاة جاءت فى ضوء توجيهات الوزير، لتكون فرصة جيدة لمعايشة الموظفين لآليات العمل قبل الانتقال الكامل لهم، وهى فرصة جيدة للقاء الموظفين سواء مع الوزير أو مع أعضاء اللجنة المسئولة عن الانتقال للعاصمة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وتيسير آليات الانتقال باعتبارهم القوة الدافعة لعجلة الاقتصاد والإنتاج.

وتم خلال اللقاء الرد على بعض تساؤلات واستفسارات الموظفين والعاملين فيما يخص العديد من الأمور التى تتعلق بعملية الانتقال، وآليات العمل، ومنظومة التحول الرقمى بالوزارة، ومن جانبهم، أبدى العديد منهم عن انطباعاتهم الجيدة وتفاؤلهم بالمرحلة القادمة وما ستشهده من تطور كبير ولا سيما فى التسهيلات والتيسيرات الموجودة بمبنى الوزارة بالعاصمة وسبل العمل المتطورة المتوفرة به.

ومن المقرر أن يكون هناك عدة أيام أخرى من المحاكاة خلال الفترة المقبلة للتأكد بالتجربة العملية من اكتمال منظومة العمل قبل الانتقال الرسمى.

جدير بالذكر أن اجتماع مجلس الوزراء الذى انعقد أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة قد تناول استعراض عدد من ترتيبات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى دولة رئيس مجلس الوزراء، على حرص الحكومة على حل أى تحد يواجه الموظفين من أجل انتظام العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.