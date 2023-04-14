حياة كريمة.. الكشف على 1400 حالة ضمن قافلة طبية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.





وقال المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إلى قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية "سنور" فى مركز بنى سويف، مكونة من 8 عيادات فى 7 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان"، حيث تم الكشف على 1400 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، وإصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وأضاف أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 100 مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، والأمراض غير المعدية "الضغط، السكر، السمنة"، وأورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.