جدة - نرمين السيد - ووجهت الدكتورة أمل رشدى وكيلة وزارة الصحة بالسويس - فى بيان اليوم الجمعة - تعليماتها لجميع مديرى المستشفيات والإدارات الفنية بالمديرية لرفع حالة الاستعداد للأعياد بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات لاستقبال أى حالات طارئة.
وكانت وكيلة وزارة الصحة بالسويس، وجهت بانعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات وتلقى أى بلاغات والتعامل معها، كما شددت على تكثيف الرقابة على محلات ومنافذ الأغذية، ومنظومة صرف الألبان والأطعمة بالوحدات إضافة إلى مبادرة فحص المقبلين على الزواج.
يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع حالة الطوارئ للقصوى استعدادًا لعيد القيامه المجيد وأعياد شم النسيم وحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بدعم المحافظ عبد المجيد صقر، وتوجيهاته للتنسيق الكامل وتسخير جهود المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأزمات خلال عطلة الأعياد المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع الاستعدادات بجميع مستشفيات السويس لاستقبال عيدى القيامة والفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.