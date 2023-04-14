رفع الاستعدادات بجميع مستشفيات السويس لاستقبال عيدى القيامة والفطر

جدة - نرمين السيد - ووجهت الدكتورة أمل رشدى وكيلة وزارة الصحة بالسويس - فى بيان اليوم الجمعة - تعليماتها لجميع مديرى المستشفيات والإدارات الفنية بالمديرية لرفع حالة الاستعداد للأعياد بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات لاستقبال أى حالات طارئة.

وكانت وكيلة وزارة الصحة بالسويس، وجهت بانعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات وتلقى أى بلاغات والتعامل معها، كما شددت على تكثيف الرقابة على محلات ومنافذ الأغذية، ومنظومة صرف الألبان والأطعمة بالوحدات إضافة إلى مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع حالة الطوارئ للقصوى استعدادًا لعيد القيامه المجيد وأعياد شم النسيم وحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بدعم المحافظ عبد المجيد صقر، وتوجيهاته للتنسيق الكامل وتسخير جهود المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأزمات خلال عطلة الأعياد المقبلة.