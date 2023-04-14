حصاد القوى العاملة فى 7 أيام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما اجتمع وزير القوى العاملة مع "هيئة فولبرايت" للتعاون بشأن البرامج التى تقدمها وكيفية الاستفادة منها فى استراتيجيات "الوزارة"، شهد الأسبوع أيضا إقرار إجازات "شم النسيم" وعيد الفطر و"تحرير سيناء"، وجهود مستمرة لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج فى رعاية وحماية العمال، كما استمرت مديريات القوى العاملة بالمحافظات فى تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل

دور الإعلام

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أهمية دور الإعلام فى توعية الرأى العام بالحقائق،بما تقوم به الدولة خاصة فى ملف العمل، وقال "الوزير" لـ"محررى العمل" من صحف ومواقع قومية وحزبية وخاصة، التقى بهم بديوان عام "الوزارة"، أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار فى تحقيق التوازن فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأن كل التشريعات والقرارات التى تخص قضايا العمل، تتضمن تلك المبادئ القائمة على الحقوق والواجبات لكل الأطراف، بهدف تعزيز علاقات العمل، وخلق بيئة لائقة، تستفيد منها العملية الإنتاجية فى "الجمهورية الجديدة"، موضحا أن الدولة حريصة على حماية ورعاية عمالها فى الداخل والخارج، مستشهدا بحزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الأجور والمعاشات وتوفير حياة كريمة لكل المواطنيين، ودعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال سياسة "الوزارة" بالحصر والتدريب والتشغيل، وكذلك تدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى فى ظل التحديات العالمية الراهنة التى تواجه "سوق العمل العالمى".



المشروعات الصغيرة

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام "الوزارة"، وفدا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة باسل رحمى الرئيس التنفيذى للجهاز، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك، وتفعيل التعاون بين "الوزارة" و"الجهاز" لتأهيل الشباب من خريجى مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل فى تلك "المشروعات"، وكذلك التعاون فى إطار برنامج "التدريب من أجل التشغيل".

بيلاروسيا

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، سفير جمهورية بيلاروس فى مصر سيرجى تيرينتييف، ومستشارة سفارة بيلاروس د.مارينا شيفيليوفا،وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالملفات الخاصة بقضايا العمل، واستمع "الوزير" من السفير البيلاروسى عن طلبه بالتعاون وتبادل الخبرات فيما يخص ملف التدريب المهنى، وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على التعاون مع كل الشركاء فى القضايا المشتركة، وقال إن المقترحات التى تقدم بها السفير البيلاروسى موضع اهتمام.



هيئة فولبرايت

استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة لوفد من "هيئة فولبرايت" بشأن البرامج التى تقدمها "الهيئة"، وكيفية الإستفادة منها فى إستراتيجيات "الوزارة" خلال الفترة المقبلة، وأشاد "الوفد" بالدور الذى تلعبه وزارة القوى العاملة خاصة فى ملفى "التدريب المهنى" ودمج "ذوى الهمم" فى سوق العمل، ووجه "الوزير شحاتة" الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق، وصياغة خطة للتعاون مع "الهيئة"، والبدء بهذين الملفين، موضحا ترحيب الوزارة بالتنسيق مع كل الشركاء الإجتماعيين فى الداخل والخارج، بما يخدم مجالات التدريب والتأهيل لإتاحة الفرص للشباب ورفع قدراتهم بما يتماشى مع سوق العمل الجديد.

الإجازات

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة،أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 17 أبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك فى إطار نص قرار رئيس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023 على أن يكون يوم الإثنين 17 أبريل 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.



كما أعلنت الوزارة فى بيان صدر عنها،عن أن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء إعتبارا من الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجارى إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك فى ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذى نص فى مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

العمالة غير المنتظمة

جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية،والصفحات الوهمية،التى تتواصل معهم،وترسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بدعوى حصولهم على منح العمالة غير المنتظمة.

وقالت "الوزارة" فى بيان صحفى لها أنها استقبلت شكاوى واستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم،والبعض الأخر تواصلت معهم صفحات إليكترونية تحمل اسم "وزارة القوى العاملة" تطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، وأوضحت "الوزارة" أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والاعياد.

عمالنا فى الخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 121 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 42 عاملا مصريا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.



كما أعلنت الوزارة عن مباردة لدعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات، فأكد مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالإمارات على إطلاق المبادرة المصرية الثانية لدعم المشروعات الصغيرة، فى مقر القرية التراثية، فى كاسر الأمواج بكورنيش أبو ظبى، بالتعاون بين مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالإمارات، ونادى تراث الإمارات فى أبو ظبى، وافتتح المعرض السفير المصرى بالإمارات شريف عيسى، بحضور مستشار مكتب المدير العام لنادى تراث الإمارات عبد الله المحيربى، وبمشاركة شركة عامر للتنمية السياحية لتقديم خدمات مميزة لأبناء الجالية والمقيمين بدولة الإمارات.