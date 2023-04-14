شيخ الأزهر: التشريع الإسلامى اهتم بالمرأة وحذر من إهانتها وسلبها حقها

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ اهتمام التشريع الإسلامى بالمرأة، والتحذيرَ من إهانتها وسَلْبها حقَّها، هو فرع ينبنى على أصل، هذا الأصل هو مكانة الأسرة فى الإسلام ومَنزلتها "المقدَّسة" فى شريعته وأحكامه التى حمى بها صرحَ الأسرة، والأعمدةَ التى ينبنى عليها هذا الصرح، وفى مقدمتها: الزوجُ والزوجة، وما عَسَى أن يكون بينهما من أطفالٍ وأبناء، وما يتعلق بهم من حقوقٍ وواجبات تتمحور كلها على مبادئ الرحمة والمودَّة من جانب، والمساواة والعدل والاحترام المتبادَل من جانبٍ آخَر.





وأضاف فضيلته، اليوم الجمعة، خلال الحلقة الثالثة والعشرين ببرنامجه الرمضانى "الإمام الطيب" أن الأسرة وإنْ كانت قد حظيت بشىء من الاهتمام فى الشَّرائع السَّابقة إلَّا أنَّها حظيت فى القرآن الكريم وشريعته بما لم تحظ بمثله من قبل، وأوَّلُ ما يُلاحَظُ من شأن الأسرة فى شريعة الإسلام هو توصيف الأسرة فى القرآن الكريم، وأنها تتكوَّن من رجل زوجٍ وامرأة زوجةٍ، وأنَّها التَّجسيد البَشَرى لخلافة الإنسان عن الله فى الأرض، وأنها الضامن لاستمرار هذه الخلافة بما تبثُّه وتنشره من تكاثر النوع الإنسانى وبقائه، وأنَّها أوَّلُ ما افتُتِح به هذا الكون، وهى سِرُّ بقائِه واستمرارِه، وأنَّها أوَّل مَن توجَّهتْ إليه الأوامر والنواهى الإلهية فى خطابٍ إلهى مباشر، وأنَّ موطنها الأصلى كان فى الجنَّة، ثم أُهبِطت إلى الأرض لحكمة الاستخلاف الإلهى.

واستشهد بقصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه، وأنَّ الله تعالى قضى على البشريَّة أن تهلك بالطوفان فى عهد نوح عليه السلام، بعد ما شاع فيها الفساد فى الأرض، وانكبَّ الناس على عبادة الأوثان وضاع فيهم العدل، واستبدَّ الأقوياء والجبابرة بحقوق الضعفاء والمستضعفين، وبعد ما شكا نوح عليه السلام لربه قِلَّة المؤمنين به، رُغم عنائه فى دعوتهم للإيمانِ به تعالى أَلْف سَنَة إلَّا خمسينَ عامًا: "قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِى إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِى آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّى أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا" نوح: 5-9، حينذاك أوحى الله إليه: "أَنَّهُ لَن يُؤمِنَ مِن قَومِكَ إِلَّا مَن قَد ءَامَنَ فَلَا تَبتَئِس بِمَا كَانُواْ يَفعَلُونَ" هود: 36، وأَمَرَه بصُنع سفينةٍ تَحْمل القِلَّة القليلة المؤمنة من قومه.

وأكد شيخ الأزهر، أنه حين ظهرت العلامة التى نصبها الله تعالى لاقتراب حلول العذاب، أمَر اللهُ سيدنا نوح أن يحمل فى سفينته من كل أنواع الكائنات الحيَّة أُسرة تتكوَّن من زوجين: ذكر وأنثى، لتكون نواة البشرية الجديدة، وضامنة بقائها فى الطور الثانى الذى يُمثِّل فيه نوح عليه السلام "الأبَ الثاني" للنسل الحاضر، كما كانت الأسرة كذلك فى طورها الأول الذى مثَل فيه آدمُ عليه السَّلام الأب الأوَّل للبشر.. وإذن، فليس مُصادفةً ولا عبثًا أنْ يبدأ الله تعالى سلسلة بنى الإنسان فى طورها الأوَّل بالأسرة، ثم يبدؤها فى طورها الثانى بالأسرة أيضًا، بل فى ذلك درس بالغ لخطر "الأسرة" المكوَّنة من رجلٍ وامرأةٍ فى هذه الحياة، وأنه تعالى أقام نظامَ الكون والوجودِ كُلِّه على أنموذج الأسرة وامتزاجِها فى إطار الذكورة والأنوثة، وأن أيَّ عبث يخرج بالأسرة عن هذا الإطار الإلهى فإنما هو عبثٌ بالكون، وتدميرٌ للنوعِ الإنسانيِّ، بل للوجودِ بأسْرِه.

وأشار فضيلته إلى أن مِمَّا يَلْحَظُه المتأمِّل فى أمر الأسرة فى الإسلام أنها ليست عَقْدًا أو نِظَامًا مَدنيًّا أو طبيعيًّا أو اجتماعيًّا، وإنَّما هى عقدٌ دينى مُقدَّس له حُرمته وقُدسيتُه، وهو محاط بتشريعات إلهية دقيقة، منها ما هو ثابت وباقٍ ومصاحب للأسرة مهما تغيَّر بها الزمان والمكان، ومنها ما يتطوَّر، ولكن بشرط أن يبقى ضمن ثوابت الإسلام وأُطُره الخُلُقيَّة والإنسانيَّة، ومِمَّا يُلاحَظ فى هذا السِّياق أنَّ مقصد الشَّريعة الإسلاميَّة من نظام الأسرة هو حفظُ النسل والإبقاءُ على استمرار النوع الإنسانى.. وأنَّ الغريزة الجنسيَّة، وإشباعَها وإنْ كانت مقصدًا من مقاصد الزواج -إلا أنها – فى المقام الأول- وسيلةٌ لبناء الأُسرة وليست غايةً متفردة فى ذاتها.

وتابع شيخ الأزهر أن الغريزة الجنسية الوسيلة التى تدفع الرجلَ والمرأة للالتقاء على كيفية معينة ووضع مخصوص يضمن استمرار النوع البشرى وتكاثره، وهذه الوسيلة ليست خاصة بالإنسان: رجلًا وامرأة فقط، بل هى الوسيلةُ ذاتها فى بقاء الأنواع الحية كلها وتكاثرها واستمرارها، سواء فى عالم الحيوان أو النبات، بل هى كذلك فى عالم الأجسام والأجساد.. فأنت لا يُمكنك أن تتوازن -وقوفًا ولا مشيًا- لو لم تكن لك ساقان، وأنت لا تعملُ عملًا مُتقَنًا إلَّا إذا كانت لك يدان، ولا تتكلَّمُ لو لم يتردَّد الكلامُ بين شفتين، ولا تنتظم الحياة أصلًا إلَّا بمزاوجة الليل والنهار، والشمس والقمر، والموت والحياة، والأرض والسماء.. ومن هنا قال العلماء: "لا ينفرد بالوحدانية إلَّا الخالق الواحد، الذى يقول: "وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" الذاريات: 49.

وأوضح شيخ الأزهر أنَّ من أبرز ما يُطالع المتأمِّلَ فى نظام الأسرة فى الإسلام هذا التشريعُ التَّفصيلى الذى يُصاحب نشأة الأسرة وتطورها منذ الخطوة الأولى فى بنائها وتكوينها، وهى خطوة اختيار الزوجين، كلٍّ منهما للآخَر، وعلى أى مقياس ينبغى أن يكون هذا الاختيار، وأوَّلُ ما يُطالعنا فى هذا السِّياق هو أن الإسلام يَرْعَى مشروعَ بناء الأسرة منذ مرحلته الباكرة، وهى مرحلة اختيار الشاب للفتاة التى يرغب فى خِطبتها، ويمدُّه بطائفةٍ من التوجيهات الخُلُقيَّة، وضوابط الواقع وتجارب الحياة، فينصحُه أوَّل ما ينصحُه أنْ ينظر إليها أوَّلًا.

وذكَّر شيخ الأزهر فى هذا الأمر بقول رسول الله ﷺ، قبل خمسة عشر قرنًا من الزمان للمغيرة ابن شعبة، وقد خطب فتاة– قال له: "هلَّا نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فانظُرْ إليها فإنَّه أحرى أنْ يُؤْدَمَ بينكما" أى: أن تدومَ الأُلفة والمودة بينكما، وكذلك ما يرويه جابر رضى الله عنه فى الحديث الذى يقول فيه: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا خطبَ أحدُكمُ المرأةَ فإنِ استطاعَ أن يَنظرَ إلى ما يدعوهُ إلى نكاحِها فليفعلْ" قال جابر: "فخطبتُ امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانى إلى زواجها فتزوجتها".. ونحن نحفَظُ فيما نحفظُ من تراثنا الفقهى قول ابن قدامة فى كتابِه: المغنى، ومنذُ أكثر من ثمانمائة عامٍ مضت، يقول: "ولا خلافَ بين أهل العلم فى إباحة النظر إلى وجه المرأة، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مَجْمعُ المحاسن، وموضع النظر، ولكن لا يُباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة".

ولفت شيخ الأزهر إلى أن مِمَّا يجب التوقُّف عنده فى الحديث النبوى السابق هو قول جابر رضى الله عنه: "فكنت أتخبأ لها" والذى يدلنا على مسلك الإسلام فى احترام مشاعر المخطوبة، وأنَّ أدب الإسلام فى ذلك هو أن يراها الخاطب أولًا وينظر إليها دون أن تعرف به المخطوبة، حتى إذا ما وقعت فى نفسه موقعَ الرضا تقدَّم لأهلها بعد ذلك، وحتى لا يؤثر عليها عدولُه لو كانت تعلم أنه يراها ليخطبها.. وهذه هى وسطيَّة الإسلام بين المغالين الذين يمنعون رؤية الخاطب لمخطوبته، وبين مَن يفتحون الأبواب على مصاريعها لالتقاء الشباب من البنين والبنات، وللنظرات الجارحة للمشاعر والخارجة على حدود الأدب والوقار واحترام حرمات البيوت، وأعراض الأُسَر والعائلات، وكلُّها مِمَّا يحرص الإسلام أشد الحرص على حمايته من عبث المبتذِلين والمتطفِّلين.