التضامن فى أسبوع.. لقاءات ومبادرات وصرف مستحقات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونستعرض أبرز الأنشطة فى التقرير التالى:

الجمعة 7 أبريل

استكمال حملة توزيع المواد الغذائية فى مبادرة التضامن والأوقاف لتوفير تأمين الغذاء للأسر الأولى بالرعاية، ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر توزع 150 طن مواد غذائية لأكثر من 30 ألف أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة بالتعاون مع الأوقاف والشركة القابضة بالأقصر.

فعاليات بمديريات التضامن الاجتماعى للاحتفال بيوم اليتيم: تنظيم احتفالات بالبحر الأحمر والغربية والشرقية، والمنيا تنظم "هانفطر ونفرح اهالينا" بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

السبت 8 أبريل

للأسبوع الثانى على التوالى وبنجاح، برنامج "مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يستمر فى حملات التوعية قى قرى حياة كريمة، وتدريب 2,732 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج.

وزيرة التضامن الاجتماعى تتلقى تقريراً عن الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان عن الربع الأول من العام الجارى.. و"القباج" تُصرح بأنه تم توفير الخدمات العلاجية لإجمالى 42 ألف مريض إدمان مجاناً وفى سرية تامة.

استكمال تدريب 15,000 رائدة مجتمعة على الرسائل التنموية لبرنامج "وعى"، وتخطيط توزيعهن على المناطق المستهدفة بقرى حياة كريمة بكافة المحافظات.

الأحد 9 أبريل

مجلس إدارة "صندوق عطاء للاستثمار الخيرى" الموجه لدعم ذوى الإعاقة يعقد اجتماعه الدورى، والاجتماع يستعرض إنجازات مشروعات الصندوق ويستشرف فرص التأهيل والتعليم والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة.

القباج تلتقى المهندس خالد العطار خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى، لمتابعة إدراج برامج الحماية والرعاية الاجتماعية فى مشروع «أحمس»، لتحسين وتوحيد الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين عبر التطبيقات الحكومية.

برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى ينفذ جلسات توظيف لمستفيدى تكافل وكرامة بالقليوبية، ويتابع تسليم مشروعات نقل الأصول بقرية سرياقوس بالخانكة لنقل الأصول بالتعاون مع جمعية صناع الحياة.

التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان يتعاونان لتوعية وتدريب منظمات المجتمع المدنى بشأن نشر الوعى المجتمعى بثقافة حقوق الإنسان.

الاثنين 10 أبريل

التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع منظمة الاسكوا، تنظم ورشة عمل حول "آليات تصنيف الإعاقة" وفق نموذج التصنيف العربى الموحد، بحضور خبراء ومتخصصين فى المجال.

التضامن الاجتماعى تنتهى من بحث 2000 أسرة لاستهداف نقلهم من المناطق غير الآمنة للمناطق المطورة بالإسكندرية، بالتعاون مع المنطقة العسكرية ومديرتى التضامن والإسكان.





وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع أعمال إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومحافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان أعمال الإنشاءات استعدادا لافتتاح المركز خلال العام الجارى.

الهلال الأحمر المصرى يستمر فى تنفيد حملة "دفا" ومبادرة " إطعام" من خلال ألف متطوع ومبادرة " كسر الصيام"..و"مطبخ الخير" تقدم وجبات غذائية ساخنة لمساعدة الأسر الأكثر فقراً والأول بالرعاية.

الثلاثاء 11 أبريل

التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى، تطلق حملة "ضمه مش فصله" لوقف التمييز ضد بعض الأبناء مؤسسات الدفاع الاجتماعى الذين استقلوا بحياتهم بعد خروجهم من المؤسسات.

صندوق وعلاج مكافحة الإدمان يطلق الدورى الرمضانى "التعافى بطولة" للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة فى إطار خدمات مابعد العلاج للحد من الإنتكاسة.

برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم مشروعات منسوجات وحرف تراثية، وأخرى للتصنيع الغدائى ولتسمين المواشى لشباب ونساء بالفيوم بالتعاون مع جمعية شباب مصر.

التضامن الاجتماعى تكثف استعداداتها لتأثيث معرض الحرف التراثية بالقرية التراثية المستحدث إنشاءها بجنوب سيناء، فى إطار الاستعدادات لإطلاق المهرجان المصرى الإماراتى الثانى لسباقات الهجن والتراث بشرم الشيخ.

الأربعاء 12 أبريل

تعاون بين التضامن الاجتماعى وإى أف جى هيرمس EFG Hermes لتنظيم أكبر حفل إفطار جماعى بقرية الدير على هامش متابعة المشروعات التنموية التى تنظمها المؤسسة لتطوير وإعادة إعمار الوحدات السكنية بقرى محافظة الأقصر.

وحدات التضامن الاجتماعى تستمر فى فعاليتها للطلبة بالجامعات احتفالا بشهر رمضان الكريم، وتنطلق لعقد جلسات حوارية حول التفكير الإيجابى بعنوان "خليك إيجابى" من الجامعة الروسية.

التضامن تصرف تعويضات الضحايا والمصابين بحادث انفجار أنبوبة البوتاجاز بمنطقة الكرداسة بالجيزة.

التضامن تنتهى من إغلاق 45 مؤسسة رعاية اجتماعية، فى إطار تكثيف دعوتها لكفالة الأطفال ونشأتهم فى أسر "شبه طبيعية" لحمايتهم من جميع أنواع المخاطر وتحقيق مصلحتهم الفضلى.

الخميس 13 أبريل

القباج تستقبل كاهن الكنيسة السريانية بمصر الربان فيلبس عيسى والوفد المرافق له، واللقاء يناقش سبل التعاون فى مجالات دعم ذوى الإعاقة والمسنين والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

التضامن الاجتماعى تبدأ صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لإجمالى 4,6 مليون أسرة بعد إدراج الزيادة التى أقرها السيد رئيس الجمهورية بنسبة 25% فى إطار الحرص على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية فى المناطق المستهدفة.

القباج تستقبل الدكتور عبد الهادى القصبى نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" واللواء يحى عيسوى أمين الصندوق المركزى للحزب لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين لتعزيز برامج الوعى فى قرى حياة كريمة، ودعم المشروعات متناهية الصغر للنساء، والمساهمة فى تسويق خدمات الوزارة فى المجتمعات المحلية.