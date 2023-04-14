بعد زيادة سعر توريد القمح.. مزارع للسيسى: بندعيلك ربنا ينصرك ويقويك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أحد الفلاحين، نحن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على الزيادة كما نشكره على الأمن والأمان، متابعا: نقف خلف الرئيس على الحلوة والمرة، وتحيا مصر، وبندعيلك ربنا ينصرك ويقويك، وحفظ الله مصر.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم فى دعم المزارع المصرى، وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية.