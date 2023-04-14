زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.





وتقرر منحهم زيارة استثنائية يوم الأحد المقبل، لا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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