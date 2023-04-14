محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان نائبا عن رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أدى خالد عبد العال محافظ القاهرة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ,بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من كبار رجال الدولة ونواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعلماء الدين وذلك بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.





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