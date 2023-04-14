أخبار مصرية

فلاح يشكر السيسى على رفع سعر توريد القمح: «إلى الأمام دائما ياريس» (فيديو)

0 نشر
مصطفى فراج 2023-04-14 13:37 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجه أحد الفلاحين الشكر للرئيس السيسى على زيادة سعر توريد القمح، وكل الجهود المبذولة لتذليل أى عقبات أمام الفلاحين، وخصوصا تبطين الترع الذى وفر لهم المياه اللازمة لرى الأراضى، مضيفا: "إلى الأمام دائما ياريس".

رحب عدد كبير من الفلاحين، بقرار رئيس الجمهورية بإضافة حافز لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط.

وقال الفلاحون: "كل الشكر على الزيادة يا ريس والأمن والأمان، ونحن خلفك على الحلوة والمرة"، فيما قال آخر: "احنا مزراعى محافظة البحيرة، بنشكرك يا ريس على القرار، وتحيا مصر"، فيما شكر آخر الرئيس على القرار بالإضافة إلى مبادرة "ازرع"، مؤكدا أن هناك خير كثير فى الوطن، وشكر آخر الرئيس على مبادرة حياة كريمة ومشروع تبطين الترع.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم فى دعم المزارع المصرى، وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلاح يشكر السيسى على رفع سعر توريد القمح: «إلى الأمام دائما ياريس» (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا