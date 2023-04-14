تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار الورديان بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أبريل 2023 01:27 مساءً - قررت نيابة مينا البصل فى الإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية، لمعاينة انهيار عقار منطقة الورديان، دائرة قسم مينا البصل للاطلاع على ملف العقار محل الواقعة، والقرارات الصادرة ويكليف مفتش الصحة بالكشف الطبي على جثامين الـ5 المتوفين، والاستعلام عن حالة المصابين في الواقعة.

البداية عندما تلقى حي غرب محافظة الإسكندرية، بلاغا انهيار عقار بشارع التلعقري متفرع من شارع البيهقي خلف شجرة الدر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع التلعفري دائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي غرب لمحل الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تمكنت من استخراج 5 متوفين و3 مصابين، من تحت الأنقاض، بعد انهيار عقار مكون من 4 طوابق في الورديان بحى غرب الإسكندرية، ونقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاضمن قبل قوات الحماية المدنية.

كشفت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، إن العقار المنهار بشارع عبيد حسن التلعفري بمنطقة الورديان التابع لحي غرب، مكون من أرضي و3 طوابق صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 105 لسنة 2018.

وانهار عقار بمنطقة الورديان دائرة مينا البصل، حيث تقوم قوات الحماية المدنية بالبحث عن أشخاص أسفل العقار، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي غرب الإسكندرية لمحل الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

عقار الورديان. المنهار بالإسكندرية

العقار المنهار في الورديان بالإسكندرية

العقار المنهار في الاسكندرية