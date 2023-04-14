الفلاحون يشكرون الرئيس على زيادة سعر توريد القمح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الفلاحون: "كل الشكر على الزيادة يا ريس والأمن والأمان، ونحن خلفك على الحلوة والمرة"، فيما قال آخر: "احنا مزراعى محافظة البحيرة، بنشكرك يا ريس على القرار، وتحيا مصر"، فيما شكر آخر الرئيس على القرار بالإضافة إلى مبادرة "ازرع"، مؤكدا أن هناك خير كثير فى الوطن، وشكر آخر الرئيس على مبادرة حياة كريمة ومشروع تبطين الترع.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم فى دعم المزارع المصرى، وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية.