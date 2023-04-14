طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الادارية 26 16

6 أكتوبر 27 15

بنهـا 25 16

دمنهور 26 16

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 26 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 26 16

طنطا 25 15

دمياط 21 12

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 27 13

السويس 25 14

العريش 23 13

رفح 23 13

رأس سدر 27 16

نخل 23 12

كاترين 20 10

الطور 28 17

طابا 24 14

شرم الشيخ 29 19

الاسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 21 11

السلوم 24 11

سيوة 26 10

رأس غارب 27 18

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 25 18

الفيوم 27 15

بنى سويف 28 15

المنيا 28 14

أسيوط 28 14

سوهاج 29 15

قنا 30 16

الأقصر 31 17

أسوان 33 19

الوادى الجديد 30 18

أبوسمبل 31 19