سلاح جديد للحرب على الشائعات.. ماذا يحتوى تطبيق يا خبر؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - تطبيق يا خبر

ولذلك؛ تم إطلاق أبلكيشن "تطبيق" جديد تحت اسم "يا خبر" ويحمل شعار "اعرف الخبر الصح من المضروب"، لمواجهة الشائعات والأخبار المضروبة والمغلوطة.

تحميل تطبيق يا خبر

يعتمد تطبيق يا خبر على نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الأصلية، كما يعتبر سلاحا جديدا لضرب الشائعات فى مهدها، ووسيلة معروفة لتمييز الغث من السمين، وسط ترويج البعض للأكاذيب ضد الدولة المصرية.

يمكن تحميل تطبيق يا خبر بسهولة من متجر app store وgoogle play، بهدف توعية المواطنين بعد التأكد من مصادرها.

محتويات تطبيق يا خبر

وعند تنزيل تطبيق يا خبر سواء من متجر جوجل بلاى، أو آب ستور، يطلب منك تسجيل الدخول سواء بحساب فيسبوك أو حساب gmail الخاص بك.

بعد ذلك، يتم عرض معلومات مختصرة عن تطبيق يا خبر وأهميته والهدف منه، وهو مواجهة الشائعات والرد عليها من مصادرها الأصلية.

ويحتوى التطبيق على واجهة رئيسية "سلايدر" يعرض عليها أهم وآخر الأخبار، ويحتوى كل خبر على عنوان الشائعة، ثم بعد ذلك سرد تفاصيل تلك الشائعة، ثم تأتى عرض الحقيقة من المصدر الأصلى والجهات المعنية الرسمية.

تطبيق يا خبر

يحتوى تطبيق يا خبر على عدة أقسام، يعرض فى قسم منها الشائعة حسب التصنيف الخاص بها ثم الرد عليها، وهى كالتالى:

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