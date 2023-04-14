جدة - نرمين السيد - تطبيق يا خبر
ويعتمد تطبيق يا خبر على نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الأصلية، كما يعتبر سلاحا جديدا لضرب الشائعات فى مهدها، ووسيلة معروفة لتمييز الغث من السمين، وسط ترويج البعض للأكاذيب ضد الدولة المصرية.
طرق تنزيل تطبيق يا خبر
يمكن تحميل تطبيق يا خبر بسهولة من متجر app store وgoogle play، بهدف توعية المواطنين بعد التأكد من مصادرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إطلاقه.. إزاى تنزل تطبيق «يا خبر»؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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