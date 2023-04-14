بعد إطلاقه.. إزاى تنزل تطبيق «يا خبر»؟

جدة - نرمين السيد - تطبيق يا خبر

ويعتمد تطبيق يا خبر على نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الأصلية، كما يعتبر سلاحا جديدا لضرب الشائعات فى مهدها، ووسيلة معروفة لتمييز الغث من السمين، وسط ترويج البعض للأكاذيب ضد الدولة المصرية.

طرق تنزيل تطبيق يا خبر

يمكن تحميل تطبيق يا خبر بسهولة من متجر app store وgoogle play، بهدف توعية المواطنين بعد التأكد من مصادرها.