يا خبر.. تطبيق جديد يحارب الشائعات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولذلك، تم إطلاق أبلكيشن جديد تحت اسم "يا خبر" ويحمل شعار "اعرف الخبر الصح من المضروب"، لمواجهة الشائعات والأخبار المضروبة والمغلوطة. ويعتمد التطبيق على نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الأصلية، ومعرفة الغث من السمين، كما يعتبر سلاح جديد يضرب الشائعات فى مقتل.

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