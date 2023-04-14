شائعة تضرر سقف بهو المتحف المصرى الكبير من الأمطار (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصرى الكبير نتيجة سقوط الأمطار، مما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو.





وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج"، تفاصيل نفى مجلس الوزراء لتلك الشائعة، حيث إنه لا صحة لتضرر سقف بهو المتحف ولا تصيبه الأمطار بأى أضرار، كما أن سقوط الأمطار أمر طبيعى ومدروس أثناء تصميم المتحف. وتحتوى منطقة البهو على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار، وليس هناك خلل فى تنفيذ التصميم أو إنشاء المتحف.

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