الأنبا إسحق يصلى لقان وقداس «خميس العهد» فى دير القديس يسى

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جدة - نرمين السيد - وبدأت الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التى تشتمل على رفع بخور باكر، ثم باقى صلوات السواعى النهارية، تلاها صلاة اللقان، ثم القداس الإلهى.
هذا ومن المقرر أن يصلى نيافته غداً الجمعة العظيمة بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمى بطما.
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