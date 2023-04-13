حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 09:29 مساءً - يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2023 بمصر.

وسوف ينطلق أول قطار في جميع المحطات الموجودة في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

فيما سيكون موعد آخر قطار بالخط الأول يصل في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل من حلوان ومن المرج الجديدة.

ويكون موعد آخر قطار بالخط الثاني في تمام الساعة 12:07 منتصف الليل من شبرا الخيمة ومن المنيب.

أما موعد آخر قطار بالخط الثالث في تمام الساعة 12:38 منتصف الليل من الكيت كات.

ويكون موعد آخر قطار بالخط الثالث في تمام الساعة 12:07 منتصف الليل من عدلي منصور.