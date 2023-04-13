شكرى يشارك فى التشاورى لوزراء مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن والعراق

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتى فى إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربى المشترك، ودفع سبل العمل الجماعى للتعامل مع الأزمات التى تواجه المنطقة، حرصًا على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة فى مواجهة التحديات.

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