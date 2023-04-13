وزير القوى العاملة يبحث خطة مكافحة عمل الأطفال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة مع المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، لبحث سُبل التعاون ووضع آليات عمل مشتركة فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه.

وبحسب بيان صحفى بحث الجانبان سُبل التعاون والتنسيق بين "الوزارة" و"المجلس" فى إطار أعمال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة 2018-2025، لإيجاد آليات محددة لكيفية إحالة الأطفال المعرضين للخطر، التى يرصدها "مفتشى العمل" بمكاتب "العمل المُحوسبة" من خلال "الأبلكيشن" الخاص بالطفل العامل إلى لجان الحماية الفرعية التابعة للمجلس،وضرورة إدراج مسؤول من" القوى العاملة" ضمن أعضاء اللجنة الفرعية بلجان الحماية بجميع المحافظات لحماية الأطفال العاملين بالمنشأت، وكذلك التنسيق بشأن الشكاوى المتعلقة بالطفل العامل التى يتلقاها "المجلس" من خلال خط نجدة الطفل رقم 16000، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب مديريات القوى العاملة تجاه تلك الشكاوى،وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها داخل "الوزارة".

حضر اللقاء، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وشيرين عبد الحى مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، وأمنية عبدالحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.