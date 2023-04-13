برئاسة السيسى.. ننشر تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للجريدة الرسمية، يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء. وزير الدفاع والإنتاج الحربى. محافظ البنك المركزى. وزير العدل. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وزير التعاون الدولى. وزير المالية. وزير الداخلية. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزير التنمية المحلية. وزير قطاع الأعمال العام. وزير التجارة والصناعة. الوزير المختص بشئون الاستثمار. رئيس جهاز المخابرات العامة. رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية. رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية. رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

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