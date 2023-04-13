سامح شكرى: اتفقنا مع تركيا على تعظيم الاستفادة من العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره التركى وبثته شاشة "إكسترا نيوز": أن "حسن الضيافة أصبح سمة فى لقاءاتنا المتكررة، وأنا سعيد بأن يكون لنا هذا التسارع فى وتيرة اللقاءات، وما تظهره من اتساع رقعة الفهم المشترك والرؤية المشتركة والتوافق فيما بيننا، ووجود إرادة سياسية قوية على مستوى البلدين لتفعيل العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها فى كل المجالات".

وتابع "انتهز هذه الفرصة ونحن فى شهر رمضان الفضيل ونتوجه لكم وللشعب التركى بالتهنئة على الشهر الكريم، والتمنيات بأن يكون مليئا بالبركة والسلام، والتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك".

وأوضح شكرى أنه تناول مع نظيره التركى خلال المشاورات العديد من القضايا، فى مقدمتها وأخذت الحيز الأكبر منها العلاقات الثنائية والجهود المبذولة على مستوى البلدين والمؤسسات فى البلدين، وكل أوجه العلاقات، والعمل على تذليل أى شيء قد يحد من تطورها والارتقاء بها، والاستجابة إلى رغبة البلدين فى تعظيم الاستفادة من هذه العلاقة، وتوسيع رقعتها سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية التى تربط البلدين والشعبين والإحساس المتبادل لتنمية هذه العلاقات، بما يعضد الاستقرار على المستوى الإقليمى والدولى ويعود بالنفع على الطرفين وشعوب المنطقة بصفة عامة

وذكر أنه اتفق وأوغلو على إطار زمنى محدد يتم بلورته فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية، وسوف يتم الإعلان عن ذلك فى الوقت الملائم فى إطار التحضير لعقد قمة على مستوى رئيسى البلدين لتتوج بالمسار الذى بدأناه منذ سنوات، ولكن أخذ شكله خلال الشهر والنصف الماضيين ليكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقة.

ولفت شكرى إلى أنه بحث مع نظيره التركى باستفاضة وشكل معمق وشفاف القضية الفلسطينية، والحاجة للعمل المشترك فى إطار منظمة التعاون الإسلامى، والجهود الثنائية بالتنسيق، وزاد "أحطت الوزير بالجهود التى بذلتها مصر لاحتواء التصعيد الأخير وضرورة مراعاة إسرائيل لحرمة المسجد الأقصى للشعوب الإسلامية وضرورة احترام حرية العبادة، واحترام الوضع القائم دون تغيير للمسجد الأقصى، وهى أمور فى غاية الأهمية، وعلينا أن نكثف جهودنا لمنع الأعمال الأحادية المتربطة بالاعتداء على الحقوق الفلسطينية وهدم بيوت واستحواذ على أراضى والتدخل الأمنى للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وضرورة إتاحة الفرصة للسلطة بالاضطلاع بمسؤوليتها كاملة".

وشدد على أن "الأعمال الأحادية من شأنها أن تزيد الأمور توترا، ونحن نعمل على تخفيف حدة التوتر وتوفير الظروف الملائمة لتوصل إلى حقوق مشروعة للشعب الفلسطينى لاستئناف العملية السياسية بما يؤدى إلى إنهاء الصراع على مبدأ حل الدولتين على أن تنشأ الدولة الفلسطينية بحدود 4 ينويو 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

وأكد شكرى أن مصر وتركيا لديهما رغبة مشتركة لتحقيق المؤسسات الليبية لمسؤوليتها، وأن ليبيا على أعتاب انتخابات حرة ونزيهة تؤدى إلى تولى المسؤولية لحكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبى، وفى نفس الوقت تكون قادرة على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، والحفاظ على المقدرات الليبية لصالح الشعب الليبى الشقيق.