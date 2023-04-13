بطريرك الروم الكاثوليك يصلى القداس الإلهى بالظاهر

جدة - نرمين السيد - ترأس البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، رتبة غسل الموائد المقدسة، وصلاة الغروب، والقداس الإلهى للقديس باسيليوس، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.





جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران جان مارى شامى، النائب البطريركى العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والمطران جورج بكر، رئيس أساقفة بيلوسيوس الفخرى، والنائب البطريركى العام بمصر والسودان سابقا. شارك أيضا الأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركى بالقاهرة، والأب أندريه فرح، راعى كنيسة يوحنا ذهبى الفم، ببيروت، والأب يوحنا داوود، راعى كنيسة سيدة العناية الدورة، ببيروت. والقى صاحب الغبطة كلمة العظة بعنوان "سر المحبة".

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