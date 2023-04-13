عاجل- مصر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

جدة - نرمين السيد - رحبت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثانى للجنة متابعة العلاقات (القطرية- البحرينية) بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.





وأكدت مصر دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، وتجاوز أية تحديات قد تعتريها، مثنية على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابى هام على صعيد دفع العمل العربى المشترك وتأكيد وحدة الصف العربى، بما يصب فى صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة.

يذكرأن، عقدت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية اجتماعها الثانى، أمس فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادى، أمين عام وزارة الخارجية القطرية.

وقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتى انطلاقا من الرغبة المتبادلة فى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراما لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.