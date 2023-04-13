«التعليم» تتعاون مع صندوق «عطاء» لدمج التكنولوجيا بمدارس النور للمكفوفين

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة راندة مصطفى، وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، والنائب محمود تركى، العضو بمجلس الشيوخ، وأميرة الرفاعى، المدير التنفيذى لصندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء"، لمناقشة تنفيذ آليات دعم ذوى الإعاقة البصرية، ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين.





ويأتى هذا اللقاء تفعيلا لتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، حول المقترح الذى قدمه النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دعم وتطوير مدارس النور للمكفوفين على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازى حرص الوزارة الدائم على تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات والجهات الداعمة، لدعم الطلاب المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أكد أن الوزارة تنتهج عددا من الآليات لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وأشاد النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ، بدور الوزارة فى الفترة الحالية وما تشهده العملية التعليمية من تطوير مستمر للنهوض بها، معربا عن خالص شكره لاستجابة الوزير لتنفيذ المقترح.

وأوضح أن هذا المقترح مقدم لذوى الإعاقة البصرية والذى يهدف إلى دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب التى تتناسب مع التقدم التكنولوجى والتعلم عن بعد، ومن بينها أجهزة السطر الالكترونى وتزويد مدراس المكفوفين بها على مستوى الجمهورية.

وأشارت أميرة الرفاعى المدير التنفيذى لصندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" إلى أن المشروع يهدف إلى دمج التكنولوجيا فى تعليم الطلاب من ذوى الإعاقة البصرية، ومساعدتهم على تلقى المزيد من المعلومات والخبرات التى يتم اكتسابها خلال الدراسة والبحث.

وشهد اللقاء الاتفاق على توقيع برتوكول التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" لإطلاق مبادرة لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين، وذلك من خلال تسليم أجهزة "لاب توب" للطلاب من ذوى الاعاقة البصرية، بالإضافة إلى تجهيز معمل كل مدرسة من مدارس المكفوفين بأجهزة السطر الإلكترونى، بجانب تأهيل وتدريب الطلاب والمعلمين على هذه الأجهزة.

كما عرضت المدير التنفيذى لصندوق "عطاء"، خلال الاجتماع، مشروع حول دعم مدارس الأمل للصم وضعاف السمع، حيث يستهدف المشروع إعداد دليل إرشادى لترجمة مناهج النظام التعليمى الجديد بلغة الاشارة، فضلا عن استخدام وسائل مبتكرة فى الشرح وتدريب المعلمين على لغة الإشارة، وكيفية التدريس للصم وضعاف السمع، حيث رحب الوزير بتنفيذ هذا المشروع الذى يهدف لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب من الصم وضعاف السمع.

حضر اللقاء من جانب الوزارة، الدكتورة شيرين حمدی، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سحر الألفى، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومحمد إبراهيم، بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية.