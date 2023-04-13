جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة الطبية تشمل جميع التخصصات الطبية مجانا مع تقديم العلاج اللازم، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية صحية لعدد من المواطنين.
وأكد تاوضروس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة للقافلة حتى تقدم خدماتها لأكبر عدد من المواطنين من أهالى القرية، لافتًا إلى أن صحة قنا تحرص على عقد قوافل بشكل مستمر لخدمة الأهالى فى جميع قرى ومراكز محافظة قنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية بقرية بركة فى قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.