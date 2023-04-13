محافظ الجيزة يشيد بالمبادرة الرئاسية «كتف فى كتف» لتخفيف العبء عن المواطنين

وخلال اللقاء، أشاد أحمد راشد بالمبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "كتف فى كتف"؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتى شهدت تكاتف جميع أجهزة الدولة من القوات المسلحة والشرطة وبالتعاون مع المجتمع المدنى مما أسفر عن توزيع 500 ألف كرتونة لحوالى 2.5 مليون مواطن بخلاف توزيع حوالى 250 ألف وجبة افطار يومية على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك وذلك فى إطار تضافر جهود أجهزة الدولة ومؤسسات العمل المجتمعى.
كما ثمن أحمد راشد، جهود وزارة الأوقاف والتعاون المثمر مع محافظة الجيزة والتى أسفرت عن توزيع 105 آلاف شنطة رمضانية بالإضافة إلى توزيع 14 طن لحوم خلال شهر الخير "رمضان المعظم" وذلك على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان تم تشكيلها من التضامن الاجتماعى والأحياء والمراكز والوحدات المحلية.
كما بعث محافظ الجيزة شكره وتقديره للقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية على الجهود المبذولة بما يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تساهم فى تحقيق طفرة تنموية كبيرة.
حضر اللقاء إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.
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