تعاون بين القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة للتدريب من أجل التشغيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 02:31 مساءً - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ اليوم الخميس ؛ بديوان عام الوزارة، وفداً من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.

وتم التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك، وتفعيل التعاون بين الوزارة والجهاز ؛ لتأهيل الشباب من خريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات ،فضلا عن التعاون في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل.

في مستهل اللقاء رحب وزير شحاتة بالأفكار المطروحة لتفعيل التعاون في الملفات المشتركة ،ووجه الإدارات المُختصة بالوزارة بدراسة فكرة التعاون مع الجهاز بشأن تنقل الأيدي العاملة المصرية المُدربة للعمل بالمشروعات القومية والخاصة بالخارج، على ان نبدأ بعدد من البلدان الخارجية، وتقديم تَصور عاجل بالشركاء الاجتماعيين في هذا الملف من جهات وشركات متخصصة، تتواصل مع الشركات الراغبة في استقدام عمالة مصرية ،ومع العِمالة الراغبة في العمل بالخارج وتدريبها وتأهيلها على مِهن تحتاجها المشروعات المُستهدفة .

وأن يكون لها دور أيضا في إدارة علاقة العمل لحماية حقوق العامل، و لضمان حق صاحب العمل في استلام عمالة مؤهلة، وقادرة على القيام بالمهام المُكلفة بها .

حضر اللقاء من جهاز المشروعات: وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية البشرية، وعلياء الشريف منسق عام الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الخارجية.

ومن الوزارة :إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة.