المتحدث العسكرى:عبدالغفار يبحث مع مدير الإشارة خدمات الشبكة الموحدة للطوارئ

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان باللواء أركان حرب بكر محمـد البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة





وتناول اللقاء استعراض محاور عمل الشبكة الوطنية فى القطاع الصحى ومتابعة معدلات إنشاء وتطوير الغرفة المركزية للرعايات والحضانات والطوارئ لسرعة تقديم الخدمة الطبية المتميزة، بجانب خطط إستكمال تنفيذ تكامل الدوائر الصحية من خلال الشبكة الوطنية وقطاعات وزارة الصحة المعنية بخدمات الطوارئ والإغاثة. ويأتى اللقاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها فى التحول الرقمى فى كل المجالات.

حضر اللقاء اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، ورؤساء هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

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